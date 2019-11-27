Haberler » Güncel » Kahramanmaraş'taki orman yangını - Haber

Kahramanmaraş'taki orman yangını

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

27.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:08Kahramanmaraş'taki orman yangını
'ın ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı kırsal Ambar Mahallesi Geleviz mevkisinde, henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle şiddetini artıran yangına, Göksun Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile bölgede görev yapan güvenlik korucuları ve mahalle sakinleri müdahale etti.
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri'nin (KASKİ) su tankerleri ile yangına müdahalede kullanılan arazözlere su takviyesi yapıldı.
Meşe ağaçlarının bulunduğu yaklaşık 100 dönümlük alanda etkili olan yangın, ekiplerin mücadelesi sonucu söndürüldü.
Yangında 10 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Kahramanmaraş, Ekinözü, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:02 35. İSEDAK Toplantısı
12:59 ÇATALCA'DA FABRİKA YANGINI (2)
12:58 Çatalca'da fabrika yangını (1)
12:55 Trakya Üniversitesi'nin genç aşçıları, uluslararası yarışmadan ödüllerle döndü
12:54 Trakya Üniversitesi'nde "Her yönüyle İpsala" konuşuldu
12:34 İmamoğlu, Erdoğan'ın "Borç yiğidin kamçısıdır, bu krediyi bulmak sizin işiniz" sözlerine yanıt verdi
12:29 Son dakika: AK Parti'den Babacan'ın eleştirilerine yanıt: Bizim için dikkate değer bir şey değil
12:24 Ekrem İmamoğlu, "İSMEK'ler kapatılıyor" iddiasına cevap verdi: Daha fazla hizmet eden bir kuruma dönüştüreceğiz
11:49 Fabrikadaki işçiler, Erdoğan'ın tanıttığı halıyı 9 ay 24 saat çalışarak dokudu
11:49 Emekli maaşına haciz gelenler dikkat! Başvuru yapan parasını alabilir
11:35 Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
17:01 iPhone kampanyası yapan market zincirinde büyük izdiham!
27.11.2019 13:03:01