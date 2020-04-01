Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kahramanmaraş'taki park ve mesire alanları kapatıldı

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan tüm mesire alanları, park ve bahçeler, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların girişine kapatıldı.

01.04.2020 18:00 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:01
Kahramanmaraş'taki park ve mesire alanları kapatıldı

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan tüm mesire alanları, park ve bahçeler, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların girişine kapatıldı.

Kahramanmaraş 'ta, İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce mangal yakılması ve piknik yapılması yasaklanan mesire alanları, park ve bahçeler tamamen kapatıldı. Koronavirüs salgını kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan tedbirler çerçevesinde kapatılan yerlere vatandaşların girişleri yasaklandı. Park, bahçe ve mesire alanlarının tüm girişleri bant ve şeritlerle kapatılırken, çevreye de uyarı levhaları asıldı.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Koronavirüs, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kahramanmaraş'taki park ve mesire alanları kapatıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı
ABD, İdlib için destek şartını S-400’lere bağladı Haberler
ABD, İdlib için destek şartını S-400'lere bağladı
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler Haberler
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler
Araç sahiplerine müjde! LPG’ye tarihi indirim geldi Haberler
Araç sahiplerine müjde! LPG'ye tarihi indirim geldi
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi Haberler
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi
Türkiye’de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Haberler
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi
İmamoğlu, Soylu’nun ’Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz’ sözlerine yanıt verdi Haberler
İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi Haberler
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:58: Şanlıurfalı fırıncıdan yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek - Haber 18:58: Bariyerler de işe yaramadı, banka önlerinde kuyruklar uzadı - Haber 18:58: Çakır Kaymakam Çorumluoğlu ile gelişmeleri değerlendirdi - Haber 18:58: ABD'deki Kovid-19 taşıyıcılarının yüzde 25'i belirti göstermiyor - Haber 18:56: CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca Açıklaması - Haber 18:36: Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti - Haber 18:22: 10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi - Haber 17:52: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar - Haber 17:39: İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi - Haberler 17:03: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi - Haber 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz - Haber