Kahramanmaraş'taki Trafik Kazası Mobese Kamerasında

Kahramanmaraş'ta dün meydana gelen ve 2 kişinin yaralandığı trafik kazası, MOBESE kamerasına yansıdı.
Serkan Sancar'ın kullandığı 73 SA 394 plakalı tır, dün Güney Çevre Yolu Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Kavşağı'nda kırmızı ışıkta geçtiği sırada, Okan Erdoğan'ın kullandığı Türk Kızılay'a ait olduğu öğrenilen 06 FL 5268 plakalı otomobile çarpmıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Erdoğan ile otomobildeki Gökhan Fırat, 112 acil servis ekiplerince kaldırıldıkları Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.
Tırın Türk Kızılay aracına çarpma anı, bölgede bulunan MOBESE kamerasınca kaydedildi.
Güncel
Kaynak: AA