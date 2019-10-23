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Kahramanmaraş'taki uyuşturucu ticareti davaları

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, "uyuşturucu madde sağlamak, nakletmek ve ticaretini yapmak" suçlarında farklı davalarda yargılanan 4 sanıktan 3'ü 8 yıl 6'şar ay, biri ise 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildi.

23.10.2019 13:32Kahramanmaraş'taki uyuşturucu ticareti davaları
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, "uyuşturucu madde sağlamak, nakletmek ve ticaretini yapmak" suçlarında farklı davalarda yargılanan 4 sanıktan 3'ü 8 yıl 6'şar ay, biri ise 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildi.
Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmalarına sanık ve avukatları katıldı.
Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarını istedi.
Mahkeme heyeti, ayrı davalarda yargılanan sanıklardan A.Ö'ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası, E.Y.'ye ise "ticari amaçla uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma veya nakletme" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası verdi.
Yine sanıklardan C.G'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ile 16 bin 660 lira adli para cezası, C.K.'ye ise "izinsiz Hint keneviri ekimi yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası verdi.

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel

Kaynak: AA

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