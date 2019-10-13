Kahramanmaraş'tan Akçakale'ye kahraman konvoy

ŞANLIURFA - Suriye'ni Kuzey'ine gerçekleştirilen Barış Pınarı harekatı kapsamında, Suriye'de görev yapan askerlere vatandaş desteği bir an olsun bitmiyor. Son olarak Kahramanmaraşlı vatandaşlar Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınır bölgesine giderek asker için slogan attılar.Türkiye'nin 9 Ekim'de Suriye'nin Kuzey'ine gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı 5. Gününde hız kesmeden devam ediyor. Harekat kapsamında Suriye'ye çatışmaya giden Türk askerine vatandaş destek olmak için sınır tanımıyor. Son olarak Kahramanmaraşlı vatandaşlar konvoy oluşturarak Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sınırdaki askerlere destek olmaya gitti. Türk askerini hiçbir şekilde yalnız bırakmayacağını ifade eden Kahramanmaraşlı vatandaşlar gün boyu slogan atarak sınır nöbeti tuttu.

Kaynak: İHA