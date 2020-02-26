Haberler » Güncel » Kahramanmaraş'tan İdlib'e 6 tır insani yardım malzemesi gönderildi - Haber

Kahramanmaraş'tan İdlib'e 6 tır insani yardım malzemesi gönderildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli yardım kuruluşlarınca Suriye'nin İdlib kentine 6 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

26.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:16Kahramanmaraş'tan İdlib'e 6 tır insani yardım malzemesi gönderildi
Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli yardım kuruluşlarınca Suriye'nin kentine 6 tır insani yardım malzemesi gönderildi.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ramazan Kibar, Kahramanmaraş Fuar Merkezi önündeki uğurlama töreninde, memleketin hayır sahiplerinin, mazlumların gönüllerine ferahlık sunabilmek adına yardım malzemesi topladığını belirtti.
Yardım tırlarının, Büyükşehir Belediyesi, İl Müftülüğü ile Hayrat İnsani Yardım, Genç Ufuk ve Verenel dernekleri başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla hazırlandığını ifade eden Kibar, tırları göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
Verenel Derneği İl Temsilcisi Mehmet Özkan ise İdlib'de herkesi derinden etkileyen drama sessiz kalmadıklarını söyledi.
Yardımların süreceğine işaret eden Özkan, "Onların yaralarına bir nebze merhem olmak adına topladığımız yardımları göndereceğiz." dedi.
Dua edilmesinin ardından tırlar İdlib'e uğurlandı.

Kahramanmaraş, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
09:40  Remdesivir nedir? Remdesivir hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? Remdesivir koronavirüse çare mi?
08:49  Şampiyonlar Ligi son 16 turu toplu sonuçları ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Barcelona maç sonucu, Chelsea Bayern Münih maç sonucu!
08:36  Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü ne zaman? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman doğdu?
26.02.2020 13:58:48