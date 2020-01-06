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Kahramanmaraş'tan İdlib'e yardım malzemesi gönderildi

Suriye'nin İdlib kentinin kırsal bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine 2 tır yardım malzemesi gönderildi.

06.01.2020 17:54 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:54 Kahramanmaraş'tan İdlib'e yardım malzemesi gönderildi
'nin kentinin kırsal bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine 2 tır yardım malzemesi gönderildi.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı şubesince un, gıda ve yaşam malzemelerinden oluşan yardım, törenle uğurlandı.
İHH Kahramanmaraş Şube Başkanı Yusuf Bülbül, Haller bölgesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, İdlib'te ağır bir insani kriz bulunduğunu, yaşam şartlarının çok zor olduğunu söyledi.
200 binden fazla insanın ağır bombardımanlar sebebiyle Hatay sınırına geldiğini anımsatan Bülbül, çadırları olmadığı için birçok ailenin de zeytinliklerin altında yaşamlarını sürdürmeye çalıştığına dikkati çekti.
Yaşanan drama kayıtsız kalmadıklarını ifade eden Bülbül, "Kahramanmaraş İHH olarak bugün İdlib acil yardım kampanyası kapsamında 2 tırımızı Reyhanlı'ya gönderdik. Tırlarımızın biri 25 ton un yüklü, diğerinde battaniye, şeker, pirinç, mercimek, sıvı yağ, zeytin, helva, bulgur, tuz, nokut, çay, reçel, salça gibi gıda maddeleri var. Bağışçılarımızdan Allah razı olsun." diye konuştu.

Kahramanmaraş, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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