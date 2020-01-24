Haberler » Güncel » Kahramanmaraş'tan İdlib'e yardım malzemesi gönderildi - Haber

Kahramanmaraş'tan İdlib'e yardım malzemesi gönderildi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinden, Suriye'nin İdlib kentinin kırsal bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine 1 tır yardım malzemesi gönderildi.

24.01.2020 14:06 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:06Kahramanmaraş'tan İdlib'e yardım malzemesi gönderildi
'ın ilçesinden, 'nin kentinin kırsal bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine 1 tır yardım malzemesi gönderildi.
Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, tırın uğurlanması töreninde yaptığı konuşmada, Suriye'nin İdlib kentinden rejim saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına yakın tampon bölgeye sığınan halkın zor şartlar altında yaşamını sürdürdüğünü söyledi.
Türkiye'nin, tüm dünya Müslümanlarının yanında olduğunu ifade eden Güven, "Afşin halkımız yine ümmet bilinci ile hareket etti. Zor durumda bulunan Müslüman kardeşlerimize, hemşehrilerimiz ellerinden geldiği kadar yardımda bulundular. İlçemizde bu yardım organizasyonunu sağlayan ve emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Afşin Temsilcisi Durdu Özkök de Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurları için un, gıda ve yaşam malzemesinden oluşan 1 tırlık insani yardım malzemesi topladıklarını bildirdi.
Özkök, kampanya süresince kendilerine destek verenlere teşekkür etti.
Gıda, un, battaniye ve giyimden oluşan yardım paketlerini taşıyan tır, yapılan duanın ardından İdlib'e uğurlandı.

Kahramanmaraş, Suriye, Afşin, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:52  Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel Türk-Alman Üniversitesi kampüs açılışını gerçekleştirdi
15:52  Yeni Kongre ve Fuar Merkezi inşaat çalışması
15:46  Erzincan'dan İdlib'e 20 tır yardım malzemesi gönderildi
15:50  BM Suriye Özel Temsilcisi: "İdlib'de sivil halk büyük bedel ödedi"
15:50  Widodo'dan Endonezya'da "yeni tip koronavirüse karşı tedbirlerin artırılması" talimatı
24.01.2020 15:53:59