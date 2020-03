Kahramanmaraş'tan Mehmetçiğe destek

-Yürüyüş detaylar-Dua- Rektör Niyazi Can konuşması Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) Mehmetçiğe destek yürüyüşü gerçekleştirildi.Avşar yerleşkesi rektörlük binası önünden başlayan yürüyüş, Büyükşehir Belediyesi mehteran eşliğinde üniversite içerisinde yapıldı. Yürüyüşün tamamlanmasının ardından mevlit okundu.KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, yaptığı konuşmada, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.Bu vatan için ölmeye hazır olduklarını belirten Can, "Bu vatan topraklarına göz dikenlere de göz açtırmıyoruz. Gerek masada, gerekse cephede zaferlerimizi Malazgirt'ten bugüne gerçekleştiriyoruz. Şu anda Bahar Kalkanı harekatı devam ediyor. Biz barıştan yana bir milletiz ancak barışı bozmak isteyenlere de haddini bildiririz." dedi.Şehitler tepesi boş olmadığı için bu vatanın bir karışına bile göz dikilemediğini dile getiren Can, vatan için şehit olmaya hazır olduklarını kaydetti.