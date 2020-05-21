KAHRAMANMARAŞ Tarihi Maraş Kalesi, bayram sonrası ziyarete açılıyor

Tarihi Maraş Kalesi, bayram sonrası ziyarete açılıyorKAHRAMANMARAŞ'ın tarihi kalesinin restorasyondan sonra çevre düzenlemesi de tamamlandı.

21.05.2020 20:34 | Son Güncelleme: 21.05.2020 20:39
Tarihi Maraş Kalesi, bayram sonrası ziyarete açılıyor
KAHRAMANMARAŞ'ın tarihi kalesinin restorasyondan sonra çevre düzenlemesi de tamamlandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kalenin 3 bin yıldan fazla bir geçmişe sahip olduğunu ifade ederek Ramazan Bayramı'ndan sonra ziyarete açılacağını söyledi.
Geç Hitit döneminde yığma ve moloz taşlarla inşa edilen ve günümüze kadar gelen Maraş Kalesi, 2017'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ziyarete kapatılıp restorasyona alındı. 4 milyon 800 bin liraya mal olan ve 20 ay süre restorasyon çalışmaları kapsamında 520 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde surların restorasyonu ve ışıklandırılması yapıldı.
Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunda tarihi bayrak olayı ile de öne çıkan kale, restorasyonun ardından bakanlık tarafından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Belediye de kendi imkanlarıyla kalenin çevre düzenlemesini tamamlayarak ziyarete hazır duruma getirdi. İçerisinde kafe olarak kullanılacak bir de binası bulunan kalede basın toplantısı düzenleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı hayrettin Güngör, her ne kadar çevre düzenleme çalışmaları tamamlanmış olsa da şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun da anlatılacağı çeşitli projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi. Ramazan Bayramı'ndan sonra keleyi ziyarete açacaklarını kaydeden Güngör, şöyle devam etti:
"Tarihçilerin ifade ettiğine göre kalemizin 3 bin yıldan fazla bir geçmişi var ve birçok medeniye ev sahipliği yapmış. Kültür ve Turizm Bakanlığı kalenin surlarının restorasyonunu yaptıktan sonra süreçle ilgili bazı nedenlerden dolayı çevre düzenini bitiremedi ve bize devretti. Biz de büyükşehir belediyesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan kalenin çevre düzeni işini devralarak bu işe başladık. Yapılan çalışmalar kapsamında kalenin içinde binayı boşaltıp, kolon-kiriş hainde bıraktıktan sonra kalenin tarihi dokusuna da uygun olarak yeniden dizayn ettik. Surlardaki taşlara benzeyen taşlarla dışını tamamen taş kaplama, pencerelerini ahşap görünümlü, bir mekanı oluşturduk ve burası şehrimiz için hayırlı uğurlu olsun. Kaleyi şu an fili olarak açmadık ama bayrama müteakip açacağız." KAHRAMANMARAŞ Tarihi Maraş Kalesi, bayram sonrası ziyarete açılıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Güncel, Haber

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