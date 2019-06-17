17.06.2019 01:19
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KAHRAMANMARAŞ Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

KAHRAMANMARAŞ Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladıKAHRAMANMARAŞ'ta Bayram Ö. (66), tartıştığı eşi Fatma Ö.'yü (66) defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı.

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı
KAHRAMANMARAŞ'ta Bayram Ö. (66), tartıştığı eşi Fatma Ö.'yü (66) defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Kaçan koca, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi Çağrıbey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bayram Ö. ile Fatma Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bayram Ö., eşine bıçakla saldırdı. Yaşlı kadın aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanarak kanlar içinde yere yığılırken, Bayram Ö. ise kaçtı.
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 çocuk annesi Fatma Ö., Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Göğsüne ve vücudunun değişik yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Fatma Ö. ameliyata alındı. Fatma Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruğu belirtildi.
Olaydan sonra kaçan Bayram Ö. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa eyakalandı. Gözaltına alınan Bayram Ö., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: DHA
Ertuğrulgazi Mahallesi, Polis, Güncel

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