KAHRAMANMARAŞ Tartıştığı kişiyi bacağından vurdu

Tartıştığı kişiyi bacağından vurduKAHRAMANMARAŞ'ta Fetih S., tartıştığı Fatih Dönmez'i (32) av tüfeğiyle bacağından vurup, kaçtı.

17.05.2020 18:23 | Son Güncelleme: 17.05.2020 18:25
Tartıştığı kişiyi bacağından vurdu
KAHRAMANMARAŞ'ta Fetih S., tartıştığı Fatih Dönmez'i (32) av tüfeğiyle bacağından vurup, kaçtı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fetih S. ile Fatih Dönmez arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fetih S., yanındaki av tüfeğiyle Fatih Dönmez'e ateş etti. Dönmez, sağ bacağına isabet eden saçmalarla yaralanıp, yere yığılırken, Fetih S. olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye götürülen Fatih Dönmez'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan Fetih S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. KAHRAMANMARAŞ Tartıştığı kişiyi bacağından vurdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Fatih Dönmez, Fevzipaşa, Polis, Güncel, Haber

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