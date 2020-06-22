KAHRAMANMARAŞ Tekstil fabrikasındaki yangın 5 saatte kontrol altına alındı

Tekstil fabrikasındaki yangın 5 saatte kontrol altına alındıKAHRAMANMARAŞ'ta dün akşam bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 5 saatlik bir çalışması sonunda kontrol altına alınabildi.

22.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:28
Tekstil fabrikasındaki yangın 5 saatte kontrol altına alındı
KAHRAMANMARAŞ'ta dün akşam bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 5 saatlik bir çalışması sonunda kontrol altına alınabildi. Pamuk balyaları iplik ve kumaşların olduğu depolardaki yangını kontrol altına alan ekipler, söndürme ve soğutma çalışmalarını ise sürdürüyor.
Yangın, dün saat 21.00 sıralarında Kahramanmaraş- Gaziantep karayolundaki bir tekstil fabrikasının pamuk balyaları, iplik ve kumaşların bulunduğu 2 depoda çıktı. Neden çıktığı belirlenemeyen yangında depolardan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğünden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ve sağlık ekiplerinin de sekv edildiği yangına yaklaşık 60 itfaiye aracı ve 100'ün üzerinde personelle müdahale edildi.
YANAN BALYALAR DEPOLARDAN ÇIKARILIYOR
Alevlerin kısa sürede kontrol altın alınması için depoların duvarları da itfaiye ekiplerinin rahat çalışması için iş makineleri tarafından yıkıldı. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu kaymakamı Kadir Okatan, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'ın fabrikaya giderek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldığı yangın, 5 saatlik bir çalışma sonunda saat 02.00 sıralarında kontrol altına alındı.
Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangının verdiği zarar da ortaya çıktı. Büyük çapta maddi zararın meydana geldiği yangında yanan pamuk balyaları, iplik ve kumaşlar iş makineleri tarafından çıkarılıp kamyonlara yüklendi.
SÖNDÜRME VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI GÜN BOYU DEVAM EDECEK
Depolarda yer yer yangın devam ederken, itfaiye ekipleri de söndürme ve soğutma çalışmaları aralıksız sürüyor. Özellikle pamuk balyalarının içten yanmaya devam etmesi nedeniyle ekiplerin soğutma çalışmalarının gün boyu devam edeceği belirtildi. KAHRAMANMARAŞ Tekstil fabrikasındaki yangın 5 saatte kontrol altına alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Gaziantep, İtfaiye, Güncel, Haber

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