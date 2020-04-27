Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

KAHRAMANMARAŞ Televizyon hediye edilen kardeşler, artık derslerini takip edebilecek

Televizyon hediye edilen kardeşler, artık derslerini takip edebilecekKAHRAMANMARAŞ'ta evde televizyon ve internet olmadığı için çocukları uzaktan eğitimden yararlanamayan aileye televizyon hediye edildi.

27.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:12
Televizyon hediye edilen kardeşler, artık derslerini takip edebilecek
KAHRAMANMARAŞ'ta evde televizyon ve internet olmadığı için çocukları uzaktan eğitimden yararlanamayan aileye televizyon hediye edildi.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin kırsalında yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan ailenin okul çağındaki 3 çocuğu, evlerinde televizyon ve internet olmadığı için uzaktan eğitim alamadı. Bunun üzerine çocukların ismi açıklanmayan annesi CİMER'e başvurarak yardım istedi. Anne, CİMER'e yazdığı mesajında "Benim 4 çocuğum var. 3 çocuğum okula gidiyor; 3'üncü, 5'inci ve 6'nci sınıftalar. Evimizde internet de yok televizyon da. Çocuklarım eğitim göremiyor, onların okumasını istiyorum. Fakat böyle ders görmeden nasıl olacak? Maddi durumum yok ki televizyon alayım. Çocukları virüsten dolayı komşu ve akrabalara da gönderemiyorum. Bu konuda ne yapabilirim, yardımcı olunmasını istiyorum" dedi.
Annenin bu yardım talebi Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ulaştırıldı. Yapılan araştırmada kadının eşinin bir fabrikada asgari ücretle çalıştığı ve kirada oturdukları tespit edildi. Bunun üzerine aileye bir televizyon alındı ve Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt ve personeli tarafından eve götürüldü.
Televizyonu kurup EBA TV'yi açınca çocukların sevincinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Kurt, "Dulkadiroğlu ilçemizde birisi ilkokulda, ikisi ortaokulda olmak üzere 3 öğrencisi olan bir velimiz CİMER üzerinden bize başvuru yaptı. Biz de ailemizin durumunu okul yöneticileri aracılığıyla araştırıp inceledik. Gerçekten evlerinde televizyon ve internet imkanı olmadığı için eğitime erişemediklerini ve uzaktan eğitim alamadıklarını tespit ettik. Biz de Dulkadiroğlu Kaymakamlığımızla birlikte ailemize bir televizyon alarak evlerinde çocuklarımıza EBA'yı da televizyonda kurarak onların uzaktan eğitime erişimini sağlamış olduk" diye konuştu. KAHRAMANMARAŞ Televizyon hediye edilen kardeşler, artık derslerini takip edebilecek

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Dulkadiroğlu, TV, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Hindistan’da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal’ın eşine ’Aptallar topluluğu’ deyip engelledi Haberler
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi
Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi Haberler
Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa’ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz
Dünya Sağlık Örgütü’nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler olacak Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler olacak
Acun Ilıcalı, Aycan’ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci’nin şifresi gibiydi Haberler
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
İsrail Meclisi’nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı övmesi tartışma yarattı Haberler
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı
Haberler››Güncel››KAHRAMANMARAŞ Televizyon hediye edilen kardeşler, artık derslerini takip edebilecek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:50: Burhaniye'de sivrisinek mücadelesi devam ediyor - Haber 12:50: Erzincan'da Kovid-19'u yenen 111'nci hasta taburcu edildi - Haber 12:49: Uçurumda mahsur kalan keçiye halatlı kurtarma operasyonu - Haber 12:48: Burhaniye Belediyesi'nden 1300 kişiye yardım paketi - Haber 12:48: Orta ve Doğu Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 12:24: Beyşehir Gölü'nün çevresi imara açılacak - Haber 11:45: Annesinin adı kütüğe yanlış yazılan talihsiz vatandaş, koronavirüs yardımlarından faydalanamıyor - Haber 11:08: Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi - Ekonomi 11:01: Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti - Haberler 09:27: Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı - Haberler