KAHRAMANMARAŞ Terastan otomobilin üzerine düşen 6 yaşındaki Hasan, yaralandı

Terastan otomobilin üzerine düşen 6 yaşındaki Hasan, yaralandıKAHRAMANMARAŞ'ta, tek katlı evin terasından otomobilin üzerine düşen 6 yaşındaki Hasan D. yaralandı.

07.06.2020 00:28 | Son Güncelleme: 07.06.2020 00:32
Terastan otomobilin üzerine düşen 6 yaşındaki Hasan, yaralandı
KAHRAMANMARAŞ'ta, tek katlı evin terasından otomobilin üzerine düşen 6 yaşındaki Hasan D. yaralandı. Küçük Hasan tedaviye alındı.
Olay, akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi, Hatuniye Caddesi'nde meydana geldi. Hasan D., iddiaya göre, tek katlı evin terasında oynarken dengesini kaybederek Mehmet Melenkiş'in park halindeki otomobilinin üzerine düştü. Hasan'ın sesini duyan ailesi ve yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Hasan, Necip fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. KAHRAMANMARAŞ Terastan otomobilin üzerine düşen 6 yaşındaki Hasan, yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Şehir Hastanesi, Güncel, Haber

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