KAHRAMANMARAŞ Terzide çıkan yangında 500 metre kumaş kül oldu

Terzide çıkan yangında 500 metre kumaş kül olduKAHRAMANMARAŞ'ta, terzide çıkan ve 500 metre kumaşın kül olduğu yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

04.06.2020 21:39 | Son Güncelleme: 04.06.2020 21:56
Terzide çıkan yangında 500 metre kumaş kül oldu
KAHRAMANMARAŞ'ta, terzide çıkan ve 500 metre kumaşın kül olduğu yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Şazibey Mahallesi'ndeki Rafet Dişçeken'in terzi dükkanında meydana geldi. Dükkanın üst katındaki depodan duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerin olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bilinmeyen nedenle çıkan yangına müdahale eden ekipler, kısa ürede alevleri kontrol altına alıp söndürdü. İş yeri sahibi Rafet Dişçeken, depoda yaklaşık 500 metre kumaşı ile dikiş makinelerinin kül olduğunu söyledi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. KAHRAMANMARAŞ Terzide çıkan yangında 500 metre kumaş kül oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Güncel, Haber

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