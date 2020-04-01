Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'ndan 250 bin liralık destek

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ((KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun, Milli Dayanışma Kampanyasına 250 bin lira destekte bulunduklarını söyledi.KMTSO Başkanı Serdar Zabun, yaptığı açıklamada, "Zor bir dönemde ihtiyaç sahibi insanlarımızın yanında olmak bize göre kutsal bir görev" dedi.Ekonomik hayatın bir an önce normalleşmesi için üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini söyleyen Başkan Zabun "Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak, dünyayı sarmış olan sosyal ve ekonomik hayatı durma noktasına getiren küresel salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu sıkıntılı dönemde, cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan milli dayanışma kampanyasına 250 bin liralık destek ile biz de katkıda bulunuyoruz. Kahramanmaraş'ta işletmelerimizde alınması gereken önlemler alınarak üretim ve istihdamı sürdürmeye çalışıyoruz. Bu anlamda devletimizin ekonomiye dair tedbirleri önemsiyoruz. "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinde ekonomik aktivitenin korunmasının yanı sıra istihdama ve sosyal yapıya ilişkin adımların atılması çok yerinde bir karardır" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA