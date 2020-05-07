Haber, Son Dakika, Haberler

KAHRAMANMARAŞ Trafik Haftası'nda bu kez polisler, çocuklara gitti

Trafik Haftası'nda bu kez polisler, çocuklara gittiKAHRAMANMARAŞ polisi, koronavirüs salgını nedeniyle Trafik Haftası kutlamalarına katılamayan çocukları evlerinde ziyaret etti.

07.05.2020 17:57 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:02
Trafik Haftası'nda bu kez polisler, çocuklara gitti
KAHRAMANMARAŞ polisi, koronavirüs salgını nedeniyle Trafik Haftası kutlamalarına katılamayan çocukları evlerinde ziyaret etti. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan, 2 yıl önceki kutlamalara katılan Ravza (6) ve Kaan (9) Gündeş kardeşlere ziyaretinde hediyeler verdi.
Her yıl Trafik Haftası'nda çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyen Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl çocuklarla bir araya gelemedi. Çocukların dışarı çıkmasının yasak olması nedeniyle bu yıl farklı yol izlemeye karar veren ekipler, 2 yıl önceki Trafik Haftası kutlamalarına katılan çocuklara sürpriz yaptı. Hakan Doğan, personeliyle birlikte Ravza ve Kaan Gündeş kardeşlerin evine gitti. Polisleri kapıda görünce mutlu olan çocuklara, Doğan bir de sürpriz yaptı. Ravza ve Kaan'a, 2 yıl önceki kutlamalarda çekilen fotoğraflarını çerçeveli olarak hediye etti. Gündeş kardeşler, fotoğrafları görünce şaşırırken, polislere de teşekkür etti. Polisler ayrıca sitedeki diğer çocuklara da kırmızı düdük hediye etti.
Trafik Haftası'nı doldu dolu kutlamaya çalıştıklarını belirten Hakan Doğan, "Önceki yıl Trafik Haftamızda polis üniforması giyip, 'Çocuğuz ama trafikteyiz' pankartını tutarak etkinliğinize katkı sağlayan iki kardeş Kaan ile Ravza. Bu sene onlar gelemediler, 'Biz onlara gidelim' dedik ve onlara çeşitli hediyeler verdik. O yüzden bugün kardeşlerimizi ziyaret ettik. Bu Trafik Haftası'nda da biz onları yalnız bırakmadık" dedi. KAHRAMANMARAŞ Trafik Haftası’nda bu kez polisler, çocuklara gitti

Kaynak: DHA

Etiketler: Trafik Haftası, Bora Füzesi, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
İngiltere hükümeti, Türkiye’den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi Haberler
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen’in fotoğraflarına beğeni yağdı Haberler
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti Haberler
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Sercan Yıldırım’ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti Haberler
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Haberler
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
Haberler››Güncel››KAHRAMANMARAŞ Trafik Haftası'nda bu kez polisler, çocuklara gitti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:43: İstanbul'da trafik yoğunluğu korona virüs öncesine geri döndü - Haber 18:43: Kilis'te bir sokak karantinaya alındı - Haber 18:40: Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın esnafı dinledi - Haber 18:40: Afyonkarahisar'da karantinadan çıkanları taşıyan otobüs devrildi: 16 yaralı - Haber 18:34: Bartın Üniversitesinde bor katkılı el dezenfektanı üretildi - Haber 18:15: Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp "Polis çağırın" diye bağırdı - Haber 17:27: Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi - Haberler 17:08: Bel ağrısı şikayeti ile doktora giden kişinin 3 böbrek taşıdığı ortaya çıktı - Haber 08:35: İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor - Haberler