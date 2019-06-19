19.06.2019 12:02
Haberler» Güncel» Haber

KAHRAMANMARAŞ TRAKTÖR TAKLA ATTI, SÜRÜCÜ VE EŞİ ÖLDÜ

KAHRAMANMARAŞ'ta, takla atan traktörün sürücüsü Mehmet Fidan (69) ile yanındaki eşi Ayşe Fidan (63) hayatlarını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ'ta, takla atan traktörün sürücüsü Mehmet Fidan (69) ile yanındaki eşi Ayşe Fidan (63) hayatlarını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Yedikuyular Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Kılağlı Mahallesi'ne giden Mehmet Fidan'ın kullandığı 46 DL 959 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayalıklara çarpıp, takla attı. Kazada sürücü Mehmet Fidan ile beraberinde bulunan eşi Ayşe Fidan olay yerinde hayatlarını kaybetti.
Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ekiplerin incelemesinin ardından Fidan çiftinin cansız bedenleri, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.KAHRAMANMARAŞ TRAKTÖR TAKLA ATTI, SÜRÜCÜ VE EŞİ ÖLDÜ
Kaynak: DHA
Sabah, Mehmet Fidan, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:37 "Destekleyici bir ebeveyn olun"
13:36 Kuveyt Emiri, 7 yıl aradan sonra Irak'ta
13:33 FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davası
13:33 AYDIN JES'LERİN ZARARLARINI RAPORLADILAR
13:33 İSTANBUL--AVCILAR'DA OTOMOBİLİ BÖYLE ÇALDILAR
13:33 DHA DIŞ- Alkollü tank sürücüsünü polis durdurdu
13:31 Erbaş: "Yaz kuran kursları, çocuklarımızın karakter inşası ve değerler eğitimi açısından çok...