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Kahramanmaraş-ulukışla'da yaralı bulduğu baykuşu, ereğli'de polise teslim etti

Ulukışla'da yaralı bulduğu baykuşu, Ereğli'de polise teslim etti Kahramanmaraşlı TIR şoförü Ahmet Yalçın, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yol kenarında yaralı bulduğu nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuşu, Konya'nın Ereğli ilçesindeki kontrol noktasında trafik polislerine teslim etti.

05.01.2020 14:23 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:24
'da yaralı bulduğu baykuşu, 'de polise teslim etti
Kahramanmaraşlı TIR şoförü Ahmet Yalçın, 'nin Ulukışla ilçesinde yol kenarında yaralı bulduğu nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuşu, 'nın Ereğli ilçesindeki kontrol noktasında trafik polislerine teslim etti.
Mersin'den aldığı yükü İzmir'e teslim etmek için yolan çıkan Ahmet Yalçın, Niğde'nin Ulukışla ilçesinden geçerken dinlenmek için TIR'ı sağa çekti. Yalçın, bu sırada uçamayan baykuşu fark etti.
Ahmet Yalçın, bir aracın çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen boynuzlu baykuşu aracına alarak yoluna devam etti ve Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrol noktasında trafik polislerince durduruldu. Kendisi gibi Kahramanmaraşlı olan trafik polisi Bülent Kara'ya kuşun yaralı olduğunu anlatan Ahmet Yalçın, tedavisi için yardım istedi. Bülent Kara da Ahmet Yalçın'a gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek, boynuzlu baykuşu alıp Ereğli Belediyesi veteriner hekimlerine teslim etti. Belediye yetkililerinin, boynuzlu baykuşu tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parlar Konya Şube Müdürlüğü'ne teslim edeceği öğrenildi.
Kahramanmaraş-ulukışla'da yaralı bulduğu baykuşu, ereğli'de polise teslim etti

Ulukışla, Ereğli, Niğde, Konya, Güncel

Kaynak: DHA


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