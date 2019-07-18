18.07.2019 00:48
Haberler» Güncel» Haber

KAHRAMANMARAŞ ÜNAL: "S 400'LE İLGİLİ KONUŞLANDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

AK Parti'li Ünal: İletişimle ilgili farklı bir süreç başladı (2)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, S400 savunma sistemlerinin yer tespiti ile çalışmaların sürdürdüğünü söyledi.

AK Parti'li Ünal: İletişimle ilgili farklı bir süreç başladı (2)
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, S400 savunma sistemlerinin yer tespiti ile çalışmaların sürdürdüğünü söyledi.
Mahir Ünal, S400'lerle alakalı Savunma Bakanlığı'nın çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "S400'lerin konuşlandırılacağı yerlerle ilgili bir karar henüz verilmiş değil. Dolayısıyla Kahramanmaraş'a bir konuşlandırma olacak belli değil. Geçmişte Patriotlar burada konuşlandırılmıştı. Kahramanmaraş'ta konuşlandırma olacak mı, olmayacak mı? Bu konuda Savunma Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar neticesinde belirlenecek. Şu anda yerlerle alakalı bir bilgi mevcut değil" dedi. KAHRAMANMARAŞ ÜNAL: S 400'LE İLGİLİ KONUŞLANDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kaynak: DHA
Kahramanmaraş, Mahir Ünal, AK Parti, Güncel

Son Dakika Haberleri
02:43   Tartışanlara müdahale edince bacağından vuruldu
02:34   Tüp patladı, 4 ev alev alev yandı
02:31   Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Yasemin Can'a tebrik
02:28   Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
02:23   BM'den Macaristan'a "göçmen" tepkisi
02:18   Aydınlı Kore Gazisi, toprağa verildi
02:18   Emniyet Genel Müdürü değişti