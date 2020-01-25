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Kahramanmaraş Valiliği: 'Deprem sonrası il geneli olumsuzluk yok'

Merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem sonrası Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, il geneli her hangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi.

25.01.2020 00:14 | Son Güncelleme: 25.01.2020 00:19Kahramanmaraş Valiliği: 'Deprem sonrası il geneli olumsuzluk yok'
Merkez üssü ilçesinde meydana gelen deprem sonrası Valiliğinden yapılan açıklamada, il geneli her hangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre; Merkez üssü Elazığ İli Sivrice ilçesinde yaşanan 6.5 şiddetindeki deprem ilimizde de hissedilmiştir. sonrası AFAD, AKOM, 112 ve diğer ilgili kurumlarımızın incelemeleri neticesinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır. AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına gelen bildirimler İl Kriz Merkezimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir" denildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Sivrice, Elazığ, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

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