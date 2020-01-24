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Kahramanmaraş ve Adıyaman'da şiddetli rüzgar etkili oluyor

Kahramanmaraş ve Adıyaman'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

24.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:52Kahramanmaraş ve Adıyaman'da şiddetli rüzgar etkili oluyor
ve 'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Kahramanmaraş'ta rüzgar, çatıların uçmasına ve ağaçların devrilmesine neden oldu.
Caddesi'nde yaklaşık 20 metre uzunluğundaki çınar ağacı rüzgarın şiddetiyle yola devrildi.
Ağacın dalları park halindeki 2 araca küçük çaplı maddi hasar verirken, Onikişubat ilçesinde de bazı binaların çatıları uçtu.
Şiddetli rüzgarın etkisini gösterdiği bölgelerde herhangi bir yaralanma vakası yaşanmazken, araçlarda ve çevrede hasar oluştu.
Adıyaman'da da şiddetli rüzgar nedeniyle Eskisaray Mahallesi'nde İl Milli Eğitim Müdürlüğü lojmanlarına ait binanın çatısı uçtu.
Çatının üstüne düştüğü 2 otomobilde de maddi hasar oluşurken, bazı ağaçlar da rüzgar nedeniyle devrildi.

Kahramanmaraş, Adıyaman, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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