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Kahramanmaraş ve Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

01.11.2019 10:42Kahramanmaraş ve Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Kahramanmaraş ve Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmada, bu şahısların uyuşturucu sattığı 10 kişi yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı. Uyuşturucu kullanıcısı bu şahıslar üzerinde ayrı ayrı paketlenmiş vaziyette 15.84 gram metamfetamin maddesi, 1.61 gram takoz esrar ve 0.60 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Şahıslara uyuşturucu madde satan şüphelilere yönelik Kahramanmaraş merkezde 5 adres ve Gaziantep'te 6 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Adem K., Mahmut Ö., Nazım H., Mehmet Ç., Hacer C., Senem Ö., Mehmet G. ve Şahin D. gözaltına alındı. Bir şahsın yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişi adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

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