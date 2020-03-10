Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanı Kaya'dan Kipaş Holding'e ziyaret
Kahramanmaraş'ta Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında; Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Kaya, Kahramanmaraş'ta 2018'de en çok kurumlar vergisi ödeyen firmalar listesinde 3 şirketi ile yer alan Kipaş Holding'i ziyaret etti.
10.03.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:27
Kahramanmaraş 'ta Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında; Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Kaya, Kahramanmaraş'ta 2018'de en çok kurumlar vergisi ödeyen firmalar listesinde 3 şirketi ile yer alan Kipaş Holding'i ziyaret etti.
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanı Kaya'dan Kipaş Holding'e ziyaret
Etiketler : Kahramanmaraş, Kipaş, Ekonomi
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