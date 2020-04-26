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KAHRAMANMARAŞ Yasağa rağmen otomobille gezmeye çıkan 4 kişiye, 12 bin 888 lira ceza

Yasağa rağmen otomobille gezmeye çıkan 4 kişiye, 12 bin 888 lira cezaKAHRAMANMARAŞ'ta, sokağa çıkma yasağına uymayıp, otomobille gezen 4 kişi, polisin 'dur' ihtarına uymayınca kovalamaca sonucu yakalandı.

26.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 26.04.2020 15:01
Yasağa rağmen otomobille gezmeye çıkan 4 kişiye, 12 bin 888 lira ceza
KAHRAMANMARAŞ'ta, sokağa çıkma yasağına uymayıp, otomobille gezen 4 kişi, polisin 'dur' ihtarına uymayınca kovalamaca sonucu yakalandı. Araçtakilere idari para ve trafik cezası olmak üzere toplam 12 bin 888 liralık ceza kesildi.
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Haydar Bey Mahallesi'nde kontrol noktası oluşturulan
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 46 AAN 362 plakalı otomobili durdurmak istedi. İçinde 3 kişinin daha bulunduğu otomobilin sürücüsü, 'dur' ihtarına uymayarak, hızını artırıp, kaçmaya başladı. Bunun üzerine 1'i kadın 4 kişinin olduğu otomobil, polis ekiplerince kovalamaca sonucu durduruldu. Araçtan indirilerek, üst araması yapılan kişiler, gezemeye çıktıklarını ve korktukları için kaçtıklarını söyledi. Otomobille dolaşan 4 kişiye 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu' kapsamında 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi. Ayrıca ismi açıklanmayan sürücüye, 288 liralık da trafik cezası yazıldı. Toplam 12 bin 888 lira para cezası kesilen 4 kişi, evlerine gönderildi. KAHRAMANMARAŞ Yasağa rağmen otomobille gezmeye çıkan 4 kişiye, 12 bin 888 lira ceza

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel , Haber
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