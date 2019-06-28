28.06.2019 09:28
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Kahramanmaraşlı Elif Ana'nın hayatı film oluyor

Kahramanmaraşlı Elif Ana

1908'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dünyaya gelen ve insanlara yardımseverliğiyle nam salan Elif Ana'nın inanılmaz hayat hikayesi beyaz perdeye uyarlanıyor.

FİLMİN KADROSU OLAY YARATACAK

Uzun yıllardır projenin üzerinde çalışan,Hüseyin Usta, Ökkeş Sevimli ve ünlü oyuncu Kazım Çarman İsviçre 'de kurdukları Life is a Movie Film Prodüksiyon A.Ş tarafından film için start verildiğini ve filmin Elif Ana'nın doğup büyüdüğü topraklarda Maraş'ta çekileceğiniaçıkladılar.

Senaryosunu usta oyuncu Semra Dinçer 'in kaleme alacağı filmin müziklerini de uluslararası film festivallerinde ülkemizi gururla temsil eden ve ödülle dönen İrsel Çivit üstlenecek. Ayrıca projeye Kosova 'dan katılan Kosovalı yapımcı Selim Qerka ve Kosova'nın ünlü tv yıldızı Arbnora Ademaj da projede yer alacağını ve böylesine etkileyici bir hayat hikayesinin sinemaya uyarlanmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler.

OYUNCU KADROSU OLAY YARATACAK

Filmin yapımcıları İsviçre'den yaptıkları açıklamada ''Elif Ana'nın hayatını beyaz perdeye biyografi türünde uyarlıyoruz ve oyuncu kadromuzla olay yaratacağız'' dediler.

ELİF ANA KİMDİR?

Asıl adı Elif Sugan olan Elif Ana, sağlığında insanların yardımına koşmasıyla tanınır ve ermiş olduğuna inanılır. Bu yüzdendir ki çevresinde Elif Ana diye anılmıştır Akdemir köyündeyaşamış olup Türbesi de bu köyde bulunmaktadır.

Kaynak: Bültenler
Kosova , İsviçre , Güncel

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