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Kahramanmaraşlı esnaftan polislere yastık, bayrak

Kahramanmaraş'ta bir esnaf, korona virüs nedeniyle trafikte denetimi yapan polislere yastık ve bayrak hediye etti.

07.04.2020 12:47 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:47
Kahramanmaraşlı esnaftan polislere yastık, bayrak
Kahramanmaraş 'ta bir esnaf, korona virüs nedeniyle trafikte denetimi yapan polislere yastık ve bayrak hediye etti.

Kahramanmaraş'ta mobilya sektöründe hizmet veren Adem Mağralı, 6 - 12 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası nedeniyle kentte görev yapan polislere sürpriz yaptı. Mağralı, Trabzon Bulvarı'nda korona virüs tedbirleri kapsamında trafikte denetim yapan polislere Türk bayrağı, bir buket çiçek ve yastık hediye etti. Mağralı, "Bizler için gecesini gündüzüne katan polis teşkilatımızın 175'inci yıl dönümü kutlu olsun. Rahat uyumaları için onlara yastık hediye ettik. Sadece güvenlik için değil, şimdi de sağlığımız için sokaklarda olan polislerimizi unutmak istemedik" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Polis, Güncel
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