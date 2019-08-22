Kahramanmaraşlı fındık üreticilerine eğitim

Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesindeki fındık üretiminde verimin artırılabilmesi amacıyla üreticilere eğitim verildi.

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü ile yaptığı iş birliği çerçevesinde, fındık yetiştiriciliğinde üreticilerin bilgi edinmesi amacıyla Kalekaya Mahallesi'nde "Fındık Hasat Günü" düzenledi.

Etkinlik kapsamında, Kalekaya Ortaokulunda düzenlenen eğitimde üreticilere, Enstitüde görevli ziraat mühendislerince fındık üretimindeki çeşitli konularda bilgi verildi.

Fındık üreticileri, teorik eğitimin ardından, fındık bahçesinde de uygulamalı eğitim alarak deneyim elde etti.

Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Aysun Akar, gazetecilere yaptığı açıklamada, üreticilere kültürel, kimyasal mücadele ve bitki besleme konularında fındık üreticilerine eğitim verildiğini belirtti.

Aynı zamanda burada üretilen fındıkları analiz edecekleri dile getiren Akar, şöyle konuştu:

"Özellikle bu tip farklı illerde çeşitli fındık genotipleri görebiliyoruz. Bunlar bizim için çok değerli. Çünkü ilerleyen yıllarda etkisini daha da gösterecek olan küresel iklim değişikliğine karşı ıslah çalışmaları yapmaktayız. Bununla beraber piyasanın talep ettiği kaliteli fındıklar hem de verimi daha yüksek fındıklarla ilgili ıslah çalışmaları yapıyoruz. Bu anlamda Kalekaya Mahallesi'nde farklı fındık genotipleri var. Onlardan da hem bitki hem de meyve örnekleri alarak incelemelerini yaptıktan sonra genetik kaynaklarına aktarıp ıslah çalışmalarında kullanacağız."

Etkinlikte ayrıca okul bahçesinde bir konser de verildi.

Programa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt ve çiftçiler ile çok sayıda vatandaş katıldı.