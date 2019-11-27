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Kahramanmaraşlı kadınlar güzelliğin sırrını öğrendi

Türkiye'nin en büyük makyaj festivali "Makeup Festival Turkey"de Kahramanmaraşlı kadınlara güzelliğin sırları açıklandı.

27.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:07Kahramanmaraşlı kadınlar güzelliğin sırrını öğrendi
'nin en büyük makyaj festivali "Makeup Festival Turkey"de Kahramanmaraşlı kadınlara güzelliğin sırları açıklandı.

Düzenlenen festivalde kadınlar, makyaj yapmanın inceliklerini, son moda makyaj trendlerini, yeni ürünleri, cilt ve yüz tipine uygun makyaj yapmayı öğrendi. Türkiye'nin alanında profesyonel makyaj artistlerinin katılımıyla gerçekleştirilen festivalde kadınlar doğru makyajın, bakımın, sağlıklı ve dinç görünmenin incelikleri anlatıldı.

Sosyal medyada paylaştıkları makyaj teknikleriyle binlerce takipçiye ulaşan fenomen makyaj artistleri de festival kapsamında Kahramanmaraşlı kadınlarla buluştu.

Piazza'ya kurulan özel platformda gerçekleştirilen söyleşiler ve makyaj uygulamalarıyla Kahramanmaraşlı kadınlar son trendleri yakından izleme ve öğrenme fırsatı buldu.

Ünlü Makyör Alp Kavasoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve 2 gün süren festivalin ilk gününde, Enfal Diner "Kombinlere Göre ", Deniz Karasu "Makyajda Doğru Bilinen Yanlışlar", Melis Erkılıç ise "Makyaj Sırları" konularında kadınları bilgilendirdi.

Makeup Festival Turkey'in ikinci gününde, Hilal Şefkatli " Nasıl Infuencer Olunur?", Yasemin Yörük "Sağlıklı Beden ve Sağlıklı Cilt Bakımı" ve Başak Karahan "Makyaj Alışverişi nasıl yapılır" ile ilgili bilgi verdiler.

Dünyaca ünlü kozmetik markalarının, makyör ve makyözlerinin katılımıyla, uygulamalı makyaj seminerlerinin verildiği festivalde kadınlar güzelliğin tüm sırlarını keşfederken, sevdikleri fenomenlerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirme imkanı da buldu. - KAHRAMANMARAŞ

Türkiye, Makyaj, Güncel

Kaynak: İHA

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