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Kahramanmaraşlı şehidimizin cenazesini, aynı bölgede görev yapan kardeşi Türkiye'ye getirdi

Suriye'de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın naaşını, aynı bölgede görev yapan kardeşi Mehmet Saygılı Türkiye'ye getirdi.

28.02.2020 18:45 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:52Kahramanmaraşlı şehidimizin cenazesini, aynı bölgede görev yapan kardeşi Türkiye'ye getirdi

'de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit düşen Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın naaşı memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

CENAZESİNİ TÜRKİYE'YE KARDEŞİ GETİRDİ

Hatay'dan kalkan askeri uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirilen Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın (23) naaşına, aynı bölgede görev yapan kardeşi Mehmet Saygılı da eşlik etti.

Şehit Saygılı'nın baba, anne ve kardeşleri gözyaşlarına hakim olamazken, kardeşlerinden 3'ünün Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığı öğrenildi. Şehit Saygılı'nın cenazesi yarın öğle namazını müteakip, Türkoğlu ilçesinde düzenlenecek olan törenin ardından toprağa verileceği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Esed rejiminin, İdlib'deki askerimize düzenlediği saldırı sonucunda 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı. Şehit haberlerinin ardndan TSK, İdlib'teki rejim unsurlarını gece boyunca vurdu.

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Ahmet Saygılı, Suriye, Piyade, Güncel

Kaynak: İHA

28.02.2020 19:55:02