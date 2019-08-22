Haberler» Güncel» Haber

Kahramanmaraşlı siyam ikizleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, özel konukları Kahramanmaraşlı siyam ikizleri Ayşe ve Sema'yı Külliye'de konuk etti.

22.08.2019 20:40
Kahramanmaraşlı siyam ikizleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, özel konukları Kahramanmaraşlı siyam ikizleri Ayşe ve Sema'yı Külliye'de konuk etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, özel konukları olarak Kahramanmaraş'ın Kırmankaya Köyü'nden siyam ikizleri Ayşe ve Sema kız kardeşler Külliye'ye misafir oldu. Emine Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Pozitif enerjileri ve azimleriyle bize ilham veren Ayşe ve Sema kardeşlere eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, siyam ikizleri Ayşe ve Sema kız kardeşlerle bol bol resim çektirdi.
(Musa Erdoğan/İHA)
Kahramanmaraşlı siyam ikizleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:12   Muğla'da orman yangını
21:10   Cezayir'in eski Adalet Bakanı tutuklu yargılanacak
21:08   Dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla aranan 4 zanlı Denizli'de yakalandı
21:08   Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
21:06   Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu
21:03   - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Üstel ile Görüştü-ersoy : "kıbrıs'ın...
21:00   Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi