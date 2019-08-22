Haberler» genel» Haber

Kahramanmaraşlı siyam ikizleri külliyede

Kahramanmaraşlı siyam ikizleri külliyedeANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın özel konukları Kahramanmaraşlı siyam ikizleri Ayşe ve Sema'yı külliyede konuk etti.

22.08.2019 20:54
Kahramanmaraşlı siyam ikizleri külliyede
Kahramanmaraşlı siyam ikizleri külliyede
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın özel konukları Kahramanmaraşlı siyam ikizleri Ayşe ve Sema'yı külliyede konuk etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın özel konukları olarak Kahramanmaraş'ın Kırmankaya Köyü'nden siyam ikizleri Ayşe ve Sema kız kardeşler Külliye'ye misafir oldu. Emine Erdoğan yaptığı paylaşımda "Pozitif enerjileri ve azimleriyle bize ilham veren Ayşe ve Sema kardeşlere eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, siyam ikizleri Ayşe ve Sema kız kardeşlerle bol bol resim çektirdi.
Kahramanmaraşlı siyam ikizleri külliyede

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
21:12   Alanya'da koruma altındaki kum zambakları ilgisiz kaldı
20:54   Kahramanmaraşlı siyam ikizleri külliyede
20:42   Türkiye'nin ilk sivil zırhlı aracı "Adba" görev başında
20:28   Solo Türk'ün gösterisi nefes kesti
20:17   İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Vietnam Komünist Partisi üyesiyle görüştü
20:14   AFAD ekipleri su kanalında altın bilezik aradı
19:41   Aksaray'daki dolu afetinde zarar gören arazi 20 bin dekara yükseldi