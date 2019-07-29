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Kahramanmaraşlı siyam ikizlerinin sınav sonucu belli oldu

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) barajı geçemeyince tercih yapamadı.

29.07.2019 16:01 Kahramanmaraşlı siyam ikizlerinin sınav sonucu belli oldu
KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) barajı geçemeyince tercih yapamadı.
Türkiye'de sınava giren tek siyam ikizleri olmaları nedeniyle dikkat çeken ikizler, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından baraj puanını geçemeyince tercih yapamadı. Sınav sonuçlarına göre siyam ikizlerinden Ayşe 141, Sema ise 140 puan aldı. 150 puan barajını aşamayan ve sınav dönemi hedeflerinin ilahiyat fakültesini kazanmak olduğunu açıklayan ikizler, sonuçlarla büyük üzüntü yaşadı.



Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Türkoğlu, Güncel

Kaynak: DHA

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