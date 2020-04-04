Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kahramanmaraşlı tatlıcı bir günlük gelirini bağışladı

Kahramanmaraş'ta bir tatlıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına destek vererek bir günlük gelirini bağışladı.

04.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:24
Kahramanmaraşlı tatlıcı bir günlük gelirini bağışladı
Kahramanmaraş 'ta bir tatlıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiye 'm' kampanyasına destek vererek bir günlük gelirini bağışladı.

Kahramanmaraş'ta 5 yıldır tatlıcılık yapan 55 yaşındaki Mehmet Tilki, kampanyaya destek vermek için iş yerinin bulunduğu sokağa, "Haydi Maraşlım Çanakkale ruhunu canlandırmaya" diyerek kampanyaya destek verdi.

Devletin para yerine birlik beraberliğe ihtiyacının olduğunu söyleyen tatlıcı esnafı Mehmet Dilken, "Biz daha önce Afrin harekatında bir günlük kazancımızı Mehmetçiğe bağışlamıştık. Daha sonra 8 ay boyunca şehit yakınlarına ücretsiz tatlı ikramlarımız oldu. Yine böyle bir dar gündeyiz ve Çanakkale ruhunun var olduğunu göstermek için biz de kampanyaya destek olduk. Devletimizin buna ihtiyacı yok. Ama asıl ihtiyaç olan milletimizin beraberliği" dedi.

Zekeriya Akkül isimli bir müşteri ise, "Esnafımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye'miz için her zaman esnaf ve devletimizin yanındayız" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş, Çanakkale, Türkiye, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kahramanmaraşlı tatlıcı bir günlük gelirini bağışladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek Haberler
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek
Devlet tedbirleri artırdıkça vatandaş kaçmanın bir yolunu buluyor! Rize’de WhatsApp skandalı Haberler
Devlet tedbirleri artırdıkça vatandaş kaçmanın bir yolunu buluyor! Rize'de WhatsApp skandalı
Fotoğraftaki İranlı, koronavirüsle mücadelede tarihe geçti Haberler
Fotoğraftaki İranlı, koronavirüsle mücadelede tarihe geçti
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu Haberler
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu
Milli Dayanışma Kampanyası’na bir destek de Türk-İş’ten geldi Haberler
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türk-İş'ten geldi
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı Haberler
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı
Karantina yurdunda gün sayan genç kız, yaşadıklarını anlattı Haberler
Karantina yurdunda gün sayan genç kız, yaşadıklarını anlattı
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye’ye ulaştı Haberler
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye'ye ulaştı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:36: Rektör yardımcısı, evlerinden çıkamayanlara kemanıyla moral veriyor - Haber 14:36: Terörist başının doğum gününe sıkı güvenlik önlemi - Haber 14:36: ARED, Koronavirüs Ventilasyon Siperi üretimine başladı - Haber 14:36: Gelibolu'da esnaf ürettiği maskeleri 1,5 liradan satışa sundu - Haber 14:36: Ardahan'daki yurtlarda izole altına alınan infaz koruma memurlarına uzaktan moral verdiler - Haber 13:23: Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü - Magazin 13:22: Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu - Haber 13:07: Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı - Haber 12:40: WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor - Haber 12:39: Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi - Haber 12:05: Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor - Haber