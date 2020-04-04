Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kahramanmaraşlı tatlıcı bir günlük gelirini bağışladı

Kahramanmaraşlı tatlıcı bir günlük gelirini bağışladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı, "Biz bize yeteriz Türkiye'm" kampanyasına Kahramanmaraşlı esnaftan tam destek Kahramanmaraş'ta bir tatlıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm'...

04.04.2020 13:43 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:44
Kahramanmaraşlı tatlıcı bir günlük gelirini bağışladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı, "Biz bize yeteriz Türkiye 'm" kampanyasına Kahramanmaraşlı esnaftan tam destek
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir tatlıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına destek vererek bir günlük gelirini bağışladı.
Kahramanmaraş'ta 5 yıldır tatlıcılık yapan 55 yaşındaki Mehmet Tilki, kampanyaya destek vermek için iş yerinin bulunduğu sokağa, "Haydi Maraşlım Çanakkale ruhunu canlandırmaya" diyerek kampanyaya destek verdi.
Devletin para yerine birlik beraberliğe ihtiyacının olduğunu söyleyen tatlıcı esnafı Mehmet Dilken, "Biz daha önce Afrin harekatında bir günlük kazancımızı Mehmetçiğe bağışlamıştık. Daha sonra 8 ay boyunca şehit yakınlarına ücretsiz tatlı ikramlarımız oldu. Yine böyle bir dar gündeyiz ve Çanakkale ruhunun var olduğunu göstermek için biz de kampanyaya destek olduk. Devletimizin buna ihtiyacı yok. Ama asıl ihtiyaç olan milletimizin beraberliği" dedi.
Zekeriya Akkül isimli bir müşteri ise, "Esnafımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye'miz için her zaman esnaf ve devletimizin yanındayız" diye konuştu. Kahramanmaraşlı tatlıcı bir günlük gelirini bağışladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kahramanmaraş, Türkiye, Genel

Haberin Videosu :

Kahramanmaraşlı tatlıcı bir günlük gelirini bağışladı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Kahramanmaraşlı tatlıcı bir günlük gelirini bağışladı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

14:35: Siirt'te aşırı yağışlardan dolayı bir ahır çöktü, çok sayıda hayvan telef oldu - Haberler 14:34: Odunpazarı Belediyesi'nden şiddete uğrayan kadınlara danışmanlık - Haberler 14:33: Malatya'da ana caddeler boş kaldı - Haberler 14:32: İl sınırlarından geri döndüler - Haberler 14:30: Korona virüs nedeniyle yurtlarda kalan Cezaevi personeline alkışlı destek - Haberler 13:23: Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü 13:22: Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu 12:10: Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı - Haberler 11:08: 106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu - Haberler 10:52: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla? - Haberler 10:25: Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor - Haberler 09:36: Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti - Haberler