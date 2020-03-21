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Kahramanmaraşlı terzi, fırsatçılara savaş açtı

Dünya'da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) sonrası maske fiyatlarının yükselmesiyle harekete geçen Kahramanmaraşlı terzi fırsatçılara savaş açtı.

21.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:58
Kahramanmaraşlı terzi, fırsatçılara savaş açtı
Dünya'da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) sonrası maske fiyatlarının yükselmesiyle harekete geçen Kahramanmaraşlı terzi fırsatçılara savaş açtı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Menderes Mahallesi Kartalkaya Bulvarı üzerinde yıllardır terzilik yapan Ferhat Geliç (37), yaşlı ve durumu olmayan insanlara kendi imalatı olan yıkanabilir maskeleri ücretsiz dağıtıyor.

Evli ve 4 çocuk babası olan Ferhat Geliç, böylesi salgınlarda ve doğal afetlerde birlik beraberliğin önemine dikkat çekerek, "Ülkemizin ve tüm dünyanın başına musallat olan korona virüsüyle ilgili devletimiz milletimiz herkes elini taşın altına koymaya çalışıyor. Bu arada fırsatçılar çıkıyor. Çok cüzi fiyatlara aldıkları maskeleri yüksek fiyatlara satmaya çalışıyorlar. Biz de düşündük kendi el becerimiz ve çabalarımızla maske yapma kararı aldık. Yaptık başarılıda olduk. Sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaştık. Bu maske önce yaşlılarımıza ve durumu olmayan vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımı yapıyoruz. Allah'ın izniyle korona virüsünü hep beraber aşacağız. Yeter ki, biraz daha duyarlı olalım esnaf olarak millet olarak. Fırsatçılara göz yummayalım. Gerekli yerlere şikayet edelim" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kahramanmaraş, Menderes, Pazarcık, Güncel

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