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Kahramanmaraşlı Yusuf okçulukta Türkiye üçüncüsü oldu

Kahramanmaraşlı Yusuf Emre İspir (16), Samsun'da düzenlenen Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonasında üçüncü oldu.

23.12.2019 09:43 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:48 Kahramanmaraşlı Yusuf okçulukta Türkiye üçüncüsü oldu
Kahramanmaraşlı Yusuf Emre (16), Samsun'da düzenlenen Salon Okçuluk Şampiyonasında üçüncü oldu.

Kahramanmaraş'ta Gençlik Hizmetleri ve İl Müdürlüğü bünyesinde antrenör Fatih Küçük tarafından çalıştırılan Yusuf Emre İspir, Osman Sayın Spor Salonu'nda antrenmanlar yapıyor.

Okçuluk sporunun eğitimine katkı sağladığını ifade eden İspir, kendisi gibi spora yönelmek isteyenlere de okçuluğu önerdi. İspir, "Hocamla inandık ve başardık. Sağ olsun hocam gerek maddi gerekse manevi destek olarak bana yardımcı oldu. Hedefim ise milli takıma girip Avrupa, dünya ve sonrada olimpiyat şampiyonu olup ülkemi temsil etmek. Okçuluk derslerime de odaklanmamı sağladı" diye konuştu.

Sporcusu ile haftanın 7 günü çalıştığını söyleyen Antrenör Fatih Küçük ise, "Biz iki buçuk yıldır çalışıyoruz. Yusuf, geçen yıl yarışlara katılmış ve 30'uncu olmuştu. Bu yıl ise daha yoğun bir şekilde antrenmanlarımıza daha dikkat ederek çalıştık. Haftanın 7 günü çalıştık. 10-15 Aralık tarihleri arasında Samsun'da düzenlenen Salon Okçuluk Türkiye Kupasında klasik yay gençlerde Türkiye üçüncüsü oldu" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Yusuf Emre, Türkiye, İspir, Spor

Kaynak: İHA

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