Kahramanmaraşlılar 19.19'da balkonlarda buluştu

Kahramanmaraşlılar 19.19'da balkonlarda buluştuKAHRAMANMARAŞ'ta vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle saatler 19.19'u gösterdiğinde balkonlara çıkıp İstiklal Marşı okudu.

Kahramanmaraşlılar 19.19'da balkonlarda buluştu
19.05.2020 21:45 | Son Güncelleme: 19.05.2020 21:45
Kahramanmaraşlılar 19.19'da balkonlarda buluştu
KAHRAMANMARAŞ'ta vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle saatler 19.19'u gösterdiğinde balkonlara çıkıp İstiklal Marşı okudu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kutlama programlarının yapılamadığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, saatler 19.19'u gösterdiğinde Kahramanmaraş'ta da vatandaşlar tarafından balkonlarda İstiklal Marşı okunarak kutlandı.
Haydarbey Mahallesi'nde de düğün salonu müdürü İlyas Kabalcı, 19 Mayıs için salon önünde özel program düzenledi ve saatler öncesinden çevredeki apartmanlara Türk bayrağı dağıtıldı. Daha sonra 19.19'da apartman sakinleri ellerinde bayraklarla balkon ve pencerelere çıkıp İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra vatandaşlar İzmir Marşı'nı okurken, programın sonunda düğün salonu önünde çalan oyun havalarına eşlik edildi.
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Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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