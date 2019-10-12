Haberler » Güncel » Kahramanmaraşlılar 'dev indirimleri' sevdi

Kahramanmaraşlılar "dev indirimleri" sevdi

Kahramanmaraşlılara Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin Garaj Günleri'nde, ulusal ve uluslararası birçok markanın ürünü cazip fiyatlarla satışa sunuluyor.

12.10.2019 16:27Kahramanmaraşlılar
Kahramanmaraşlılara Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin Garaj Günleri'nde, ulusal ve uluslararası birçok markanın ürünü cazip fiyatlarla satışa sunuluyor.

Ulusal ve uluslararası birçok markanın stok fazlası ve outlet ürünlerinin "dev indirimli" fiyatlarıyla 4 Ekim'de yeniden kapılarını açan Garaj Günleri, 13 Ekim'e kadar konuklarını ağırlamayı sürdürecek.

Piazza'nın kapalı otoparkında kurulan özel stantlarda elektronik eşyadan konfeksiyona, spor giyimden kitap ve mutfak gereçlerine kadar binlerce ürün "Çılgın" diye tabir edilen fiyatlarla satışa sunuluyor. - KAHRAMANMARAŞ

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:26 Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama
17:26 Şehit ve gazi ailelerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
17:25 Yangına müdahale etmek isteyen genç kadın ağır yaralandı
17:24 Pendik'te otomobil, durakta bekleyen vatandaşlara çarptı
17:23 - Kaliforniya'da Yangın Nedeniyle 100 Binden Fazla Kişi Tahliye Edildi
17:23 Isparta'da kız öğrenciye cinsel taciz iddiası
17:22 Aydın'da 24 düzensiz göçmen yakalandı
12.10.2019 17:27:55