Kahramanmaraşspor - Darıca Gençlerbirliği: 1-0

STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Necati Selçuk
Şahin, Aykut Küçük, Boran Turhan
KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Burak, Talha (Dk.71 Oğuz), Efe, Yasin, Yusuf Emre
, Fatih
(Dk.81 Servan), Aziz (Dk.89 Süleyman), Ethem Ercan
, Mehmet Fırat
, Fatih
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Emre - Ahmet, Ramazan, Mustafa (Dk.65 Muhammed Oğuzhan), Emre, Salih, Tuncay, Halil İbrahim, Emrah
, Veysel, Oktay (Dk.78 Mert)
GOL: Dk.10 Yasin (Kahramanmaraşspor
)
SARI KARTLAR: Talha, Mehmet Fırat, Fatih, Süleyman (Kahramanmaraşspor) - Oktay (Darıca Gençlerbirliği
)
KIRMIZI KART: Dk.40 Ethem Ercan TFF
2'nci Lig Kırmızı Grup'un 22'inci haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
10'uncu dakikada Kahramanmaraşspor'dan Yasin, ceza sahasına ortalanan topu kaleye gönderdi: 1-0.
40'ıncı dakikada korner atışı sırasında Darıca Gençlerbirliği'nden Emrah yerde kalınca maçın orta hakemi Kahramanmaraşspor'dan Ethem Ercan'ı kırmızı kart göstererek saha dışına gönderdi.
Karşılaşma, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
- Kahramanmaraş
Fatih,Darıca Gençlerbirliği,Kahramanmaraşspor
Kaynak: DHA