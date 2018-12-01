Kahramanmaraşspor - Etimesgut Belediyespor: 0-2

STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: İlker Yasin
Avcı, Salim Şanlıer, Ufuk Uğurlu
KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Lider, Aytürk, Cemal, Ethem, Yusuf Emre
, Ebubekir(Dk.58 İbrahim), Burak Can
Kunt(Dk.46 Hakan Vural), Emre(Dk.35 Mehmet Fırat
Demir), Hurşit, Abdülkadir
ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Yunus Emre- Ahmet Kaan
, Burak Çolak, Eyüpcan, Erçin, Alaettin Batuhan, Samet(Dk.86 Caner), Sabri, Akın(Dk.71 Muhammet Emre), Mehmet Atik
, Mehmet Fuat
Gölbaşı(Dk.76 Mikail)
GOLLER: Dk.29-Dk.80 Burak Çolak, (Etimesgut
Belediyespor)
SARI KARTLAR: Aytürk, Hakan Vural, Abdülkadir, Ethem (Kahramanmaraşspor
) - Samet (Etimesgut Belediye Spor)
KIRMIZI KART: Dk.82 Abdülkadir TFF
2'nci Lig Kırmızı Grup'un 15'inci haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Etimesgut Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu.
29'uncu dakikada Etimesgut Belediyespor'dan Burak Çolak, arkadaşının topuk pasıyla ceza sahsın girerek meşin yuvarlağı sol ayağı ile kaleye gönderdi: 0-1
80'nci dakikada Etimesgut Belediyespor'dan Burak Çolak, ceza sahası dışından çektiği şutla topu kaleye göndererek kendisinin ve takımının ikinci golü kaydetti: 0-2
82'nci dakikada Kahramanmaraşspor'dan Abdülkadir, rakip oyuncuya faul yapınca hakem önce ikinci sarı kartı, ardından da kırmızı kartı gösterdi.
Karşılaşma, konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Yusuf Emre,İlker Yasin,Kahramanmaraşspor,Etimesgut
01 Aralık 2018 Cumartesi 15:01