Kahramanmaraşspor - Kırklarelispor: 0-2

STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Sabit Selvi, Turgut Erhan, Suat Güz
KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Burak (Dk.66 Emin), Hurşit, Mehmet İncebacak
, Cerem, Cemal, Abdülkadir (Dk.46 Furkan), Hakan, Lider, Ethem (Dk.76 İbrahim Koca
), Aytürk
KIRKLARELİSPOR: İbrahim Demir
- Davut, Yusuf, Müslüm, Caner,Yüksel (Dk.78 Hakkı), Deniz, Mert, İlter (Dk.64 Nuh), Ahmethan, Emre (Dk.85 Semih)
GOLLER: Dk.18 Mert, Dk. 90 Ahmethan (Kırklarelispor
)
SARI KARTLAR: İlter, Caner, Yüksel, İbrahim Demir, Mert (Kırklarelispor), Cemal, Ethem, Mehmet, Emin, Hakan (Kahramanmaraşsor) TFF
2'nci Lig Kırmızı Grup'un 13'üncü haftasında Kahramanmaraşspor
, sahasında konuk ettiği Kırklarelispor'a 2-0 mağlup oldu.
18'inci dakikada gelişen Kırklarelispor atağında topla beraber ceza alanı içine giren Mert vuruşunu yaptı, top ağlarla buluştu: 0-1.
57'nci dakikada Ahmet'in ceza alanı içinde düşürülmesiyle konuk ekip penaltı kazandı. Topun başına geçen İlter'in vuruşunda topu kaleci Özkan uzaklaştırdı.
90'ıncı dakikada sol kanatta topla bulaşan Ahmethan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
İbrahim Koca,Kahramanmaraşspor,İbrahim Demir,Kırklarelispor
18 Kasım 2018 Pazar 15:31