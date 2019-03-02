Kahramanmaraşspor - Menemen Belediyespor: 4-1

STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Selim Özen
, Barış Çiçeksoyu, İsa Doğanlar
KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan- Burak (Dk.87 Fatih
Kamacı), Talha, Yasin, Yusuf Emre
, Fatih Çiplak
, Servan (Dk.73 Zeki), Aziz (Dk.78 Mehmet Fırat
),Şamil, Lider, Oğuz
MENEMEN BELEDİYESPOR: Necati- Veli, Taşkın, Mustafa Şen
, Umut (Dk.58 Ali), Semih, Mahmut (Dk.69 Tayfun), Ercan, Hüseyin, Mustafa Çeçenoğlu (Dk.64 Okan), Rıdvan
GOLLER: Dk.9 Yasin, Dk.53 Aziz, Dk.86 Burak, Dk.87 Talha (Kahramanmaraşspor
) - Dk.76 Ali (Menemen Belediyespor
)
SARI KARTLAR: Burak, Aziz, Zeki, Lider, Aytürk (Kahramanmaraşspor) Mustafa Şen, Okan (Menemen Belediyespor) TFF
2'nci Lig Kırmızı Grup'un 24'üncü haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Menemen Belediyespor'u 4-1-mağlup etti.
9'uncu dakikada Kahramanmaraşspor'dan Oğuz'un ceza alanına gönderdiği topu Yasin şık bir vuruşla kaleye gönderdi: 1-0.
53'üncü dakikada orta sahadan gönderilen pasla buluşan Aziz topu kaleci Necati'nin üzerinden filelere yolladı: 2-0.
76'ncı dakikada Rıdvan'ın pasıyla ceza alanında buluşan Ali'nin vuruşu ağlara gitti: 2-1.
86'ncı dakika Burak, ceza sahasında rakibini geçerek topu kaleyle buluşturdu: 3-1.
87'nci dakikada orta sahadan gelişen Kahramanmaraşspor atağında Taha topu önünde bulur bulmaz kaleye yöneldi ve şık bir vuruşla topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi: 4-1.
Karşılaşma, ev sahibi takımın 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.
- Kahramanmaraş
Mehmet Fırat, Mustafa Şen, Menemen Belediyespor, Kahramanmaraşspor, Spor
Kaynak: DHA