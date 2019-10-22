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Yola fırlayan küçük kız servis arabasının altında can verdi: Kahreden anlar güvenlik kamerasında

İstanbul Büyükçekmece'de annesiyle birlikte caddede yürüyen 3 yaşındaki Esila Nur Karaaslan üzerinden servis arabasının geçmesi sonucu hayatını kaybetti. Annesinin elinden bir anda yola fırlayan küçük kızın aracın altında kalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

22.10.2019 09:30

Kaza, Büyükçekmece'de dün öğlen saatlerine yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Esila Nur Karaaslan (3) annesi ve anneannesiyle yolda yürüyordu. Yolda yürüyen minik Esila bir anda annesinin elinden yola fırladı. O sırada sağlık merkezine bir hastasını bırakan servis minibüsü şoförü aniden araç ile hareket etti.

İddiaya göre, aracın kör noktasında kalan minik kızın üzerinden servis aracı geçti. Bir anda anne ve yanındaki anneannesi küçük çocuğu görünce çığlıklar içinde kaldı.

"ARABANIN KALKIŞI SIRASINDA OLDU"

Servis altından çıkarılan Esila Nur'a ilk müdahale yine aile sağlığı merkezinde yapıldı. Küçük kız, daha sonra gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Nabzı düşük olan küçük kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çevrede iş yeri bulunan Ahmet Aslan isimli esnaf ise yaşananları anlatarak, "Taşıma servisiydi çarpan kişi. Araba duruyordu. Araç çalışıyor o sırada çocuk da annesinin elinden kurtuluyor. Arabanın altında kaldı. Hızlı giden bir araç değildi. Duruyordu kalkışı esnasında oldu olay" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minik kızın annesinin elinden birden yola fırlaması, servis aracının kızın üzerinden geçmesi ve vatandaşların kızın yardımına koşması yer alıyor.

Yola fırlayan küçük kız servis arabasının altında can verdi: Kahreden anlar güvenlik kamerasında

Büyükçekmece, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR (2)
MİSAFİR ANNE:Allah aileye sabir versin..Defalarca basima geldi..Otobanda oglum 4 yasinda caddeye firlamisti..Caddeye ucarken kendimi hatirliyorum.şansim vardi iki saniye ile kurtardim ikimizde ölecektik..Bu ders oldu.kucuk oglumu baglan tutarak buyuttum..O zamanda insanlar neden bunu yaptigimi sorardi..Cocuklara dikkat edin..
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ONUR:meleğim benim ya allah ailesine sabır versin
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