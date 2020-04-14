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Kahriman Dede, maaşının yarısını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı

Ankara'nın Kalecik ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Kahriman Keklicek, maaşının yarısını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.

14.04.2020 23:10 | Son Güncelleme: 14.04.2020 23:12
Ankara 'nın Kalecik ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Kahriman Keklicek, maaşının yarısını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.
Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Gönlü güzel, duyarlı ve cömert insanımız içimizi ısıtmaya devam ediyor. Kalecik ilçemizde 79 yaşındaki Kahriman Keklicek amcamız maaşının yarısını 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlamış bulunuyor." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda yer alan videoda, kaymakamlığa yaptığı başvuru üzerine, kendisini ziyarete gelen jandarma personeline Keklicek, "Maaşımın yarısını ben devlete bağışlamak istiyorum bu hastalık dolasıyla. Sizleri haber ettim, onun için kaymakamlıktan çağırdım sizleri." dedi.
Jandarma personeli de Keklicek'e, "Allah razı olsun. Yaptığınız yardımları yerine ulaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Sağ olun." diyerek teşekkür etti. Kahriman Dede, maaşının yarısını ’Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Kalecik, Twitter, Ankara, Güncel
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