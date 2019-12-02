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Kahta Belediyesi kış hazırlıklarına devam ediyor

Kahta Belediyesi Fen işleri müdürlüğü tarafından oluşturulan ekip, ızgara, kanal ve su derelerin temizlik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

02.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:37Kahta Belediyesi kış hazırlıklarına devam ediyor
Belediyesi Fen işleri müdürlüğü tarafından oluşturulan ekip, ızgara, kanal ve su derelerin temizlik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Kahta Belediyesi Fen işleri müdürlüğü, ilçe genelindeki yağmur suyu ızgaralarının temizliğini gerçekleştirerek olası su baskınlarına karşı önlemlerini arttırıyor. Yaşanabilecek su baskınlarına karşı yağmur suyunun rögarlara hızlı bir şekilde akışını sağlamak için yağmur suyu ızgaraları temizleniyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı "Şiddetli yağışlar sonrası vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için mazgalların temizleme çalışmalarını sürdürüyoruz. Tıkanmalara sebebiyet vermemesi için vatandaşlarımızı çöplerini ızgara ve yağmur suyu hatlarına atmamaları konusunda uyarmak isteriz. Yağmur suyu birikintisi yaşanan ilçe merkezinin bazı kesimlerinde ek mazgallar yapıldı. Amacımız, muhtemel yağışlardan kaynaklanabilecek tıkanıklıklar nedeniyle olası sel ve su taşkınlarına karşı erken önlem almaktır" dedi. - ADIYAMAN

Kahta, Güncel

Kaynak: İHA

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