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Kahta Belediyesi pazarcı esnafa eldiven ve maske dağıttı

Adıyaman'ın Kahta Belediyesi ilçedeki semt pazarı esnafına korona virüsü önlemleri kapsamında Belediye Başkan Yardımcıları Yavuz Turan ve Zeki Köse tarafından maske ve eldiven dağıtıldı.

20.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:46
Kahta Belediyesi pazarcı esnafa eldiven ve maske dağıttı
Adıyaman 'ın Kahta Belediyesi ilçedeki semt pazarı esnafına korona virüsü önlemleri kapsamında Belediye Başkan Yardımcıları Yavuz Turan ve Zeki Köse tarafından maske ve eldiven dağıtıldı.

Kahta Belediye Başkan yardımcısı Zeki Köse yaptığı açıklamada, Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Turan, zabıtalar ve pazarcılar derneği başkanı ile birlikte önlem amacıyla kendilerinin de eldiven taktığını ve herkesin kendi üzerine düşeni yapması durumunda bu salgını daha çabuk atlatacaklarını söyledi.

Başkan yardımcısı Zeki Köse, "Kahta Belediyesi olarak halkımızın yoğun kullandıkları alanların tamamında dezenfekte çalışmalarımız sürüyor. Korona virüsü yakın temas sonucu bulaşan bir durum olduğu için pazarcılar derneğimiz ile birlikte pazarcı esnafımıza maske ve eldiven dağıttık. Vatandaşlarımızın panik yapmalarını ve tedbirlerini almasını istiyoruz. Herkes kendi üzerine düşeni yaparsa bu salgını daha çabuk atlatırız." Diye konuştu - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Yavuz Turan, Adıyaman, Kahta, Güncel

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