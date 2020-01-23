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Kahta Belediyesi su deposu temizlendi

Kahta Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü tarafından ilçenin su ihtiyacını karşılayan 5 bin tonluk içme suyu deposu temizlendi.

23.01.2020 12:03 | Son Güncelleme: 23.01.2020 12:08Kahta Belediyesi su deposu temizlendi
Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü tarafından ilçenin su ihtiyacını karşılayan 5 bin tonluk içme suyu deposu temizlendi.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'nın talimatıyla ilçe merkezine daha sağlıklı ve temiz su verilmesi için yıllardan beri temizlenmeyen 5 bin tonluk su deposu temizlendi. Vanalar değiştirilip çürüyen borular yenilendi.

Başkan Turanlı, "Vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve daha temiz içme suyu sağlamak için başlattığımız 5 bin tonluk içme suyu deposunun temizlenme çalışması tamamlanarak çürüyen borular, vanalar değiştirildi. İlçe halkımıza hayırlı olsun" dedi. - ADIYAMAN

İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta, Güncel

Kaynak: İHA

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