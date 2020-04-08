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Kahta'da banka ve bankamatikler dezenfekte edildi

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, Korona virüs salgını önlemleri kapsamında ilçede bulunan tüm banka şubeleri ve bankamatikleri dezenfekte etti.

08.04.2020 10:58 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:58
Kahta'da banka ve bankamatikler dezenfekte edildi
Adıyaman 'ın Kahta ilçe Belediyesi, Korona virüs salgını önlemleri kapsamında ilçede bulunan tüm banka şubeleri ve bankamatikleri dezenfekte etti.

Kahta Belediyesi, korona virüsü (Covid-19) salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmaları hummalı bir şekilde yürütüyor. Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, vatandaşların ortak kullanımında olan alanların sürekli dezenfekte edilmesi talimatından sonra belediye ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı banka şubeleri ve ATM'leri dezenfekte ediyor.

İlçenin dört bir yanında dezenfekte yapıldığını belirten Başkan Turanlı, dezenfekte çalışmalarının gece gündüz demeden her gün düzenli olarak yapıldığını ve yapılmaya devam edeceğini söyledi - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Kahta, Banka, Güncel
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